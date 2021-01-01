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الجيش البريطاني يستلم معدات رؤية ليلية متطورة من انتاج إسرائيلي

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش البريطاني يستلم معدات رؤية ليلية متطورة من انتاج إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

استلم الجيش البريطاني معدات رؤية ليلية متطورة من انتاج شركة البيت الاسرائيلية، الحديث يدور عن أول توريد لمعدات رؤية ليلية من طراز XACT والتي سلمت في اطار اتفاق تم التوقيع عليه في شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بحسب النشر في موقع "ماكو" الإسرائيلي. 

معدات الرؤية الليلية على أنواعها يستخدمها الجيش الإسرائيلي في اطار الخدمة العملياتية وتم بيعها للجيش البري الامريكي والبحرية الامريكية حيث حصلوا على أنظمة محدثة من طراز Night Squad، كما تم بيعها أيضا الى الجيش الألماني وقوات الشرطة الخاصة هناك ، والى الجيش الهولندي والى دول أخرى في آسيا. 

معدات الرؤية الليلية لشركة البيت تم تسليمها لاستخدام عملياتي للجيش البريطاني في غضون وقت تسليم قصير، فقط عدة اشهر بعد توقيع الاتفاق، الحديث يدور عن صفقة بقيمة 11.5 جنية إسترليني وسيتم تسليمها في غضون 18 شهرا. 

الحديث يدور عن معدات رؤية ليلية مدمجة وخفيفة الوزن XACT nv33 NVG تتناسب مع خوذة المقاتل وتوفر قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال، أيضا في الظروف الجوية الصعبة. معدات الرؤية الليلية مناسبة خلال السياقة العملياتية في الظلام بدون اضاءة انوار المركبة والسائق يمكنه استخدام المعدات فقط. 

ويشار الى ان بريطانيا وقعت العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية من بينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الاسطول البريطاني، أنظمة امتلاك اهداف لاستخدان ضباط المساعدة الجوية وغيرها. 

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