هنية يهنئ الرئيس الجزائري بالفوز بكأس العرب

غزة / سما /

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوز منتخب بلاده الجزائر ببطولة كأس العرب الجارية هذا العام في قطر.

وأشار هنية خلال رسالته للرئيس الجزائري أنّه ومعه أبناء الشعب الفلسطيني كافة يعبرون عن سعادتهم الغامرة بهذا الفوز والإنجاز الذي حققته الجزائر من خلال منتخبها الوطني لكرة القدم.

كما عبر هنية عن عميق اعتزاز وتقدير الحركة لدور الجزائر التاريخي والمشرف في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن المستمر مع قضيته العادلة، ورفض التطبيع مع الاحتلال والذي تجلّى عبر هذه البطولة، وجماهير ولاعبو الجزائر يرفعون علم فلسطين ويهتفون لها.

وعبر عن تقديره لدولة قطر الشقيقة على تنظيمها لهذه البطولة التي رسخت صورة الشعوب العربية ومشاعرها الموحدة.