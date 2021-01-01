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الاحتلال يخطر بوضع اليد على أراض جنوب بيت لحم

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوضع اليد على أراض جنوب بيت لحم



بيت لحم / سما /

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بوضع اليد على أراض في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إنّ "القرار يقضي بوضع اليد على مساحة من الأراضي في منطقة "عين قسيس" غرب الخضر، لغرض نصب بوابات حديدية على طرق زراعية تؤدي إلى البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة المذكورة.

وحذّر بريجية، من خطورة هذا الإجراء الذي سيقيد من وصول المزارعين إلى أراضيهم ويجبرهم على الحصول على تصريح خاصة بدخولها.

#قوات الاحتلال #بلدة الخضر #الاستيلاء على اراضي

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