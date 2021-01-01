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الكشف عن تفاصيل اجتماع مركزية فتح في مدينة رام الله

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل اجتماع مركزية فتح في مدينة رام الله



رام الله / سما /

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، بمقر التعبئة والتنظيم في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة تعقدها اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني، ومنها آخر التطورات السياسية، وملف الانتخابات المحلية التي عقدت دورتها الأولى خلال الشهر الجاري، والجهود المتواصلة لعقد المرحلة الثانية منها المقررة في 26 آذار/ مارس المقبل.

كما ناقش أعضاء اللجنة المركزية، التحضيرات لجارية لعقد المجلس المركزي، للخروج بتوصيات تحافظ على مكتسباتنا وثوابتنا الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة عقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والجهود الجارية لعقده في موعده المحدد باعتباره رافعة وطنية للمشروع الوطني الفلسطيني.

وتطرق الاجتماع، إلى جملة من القضايا التي تؤدي لتوحيد البيت الفلسطيني، منها الحوار الوطني وحرص حركة فتح على استمراره ونجاحه، بما يدعم صلابة الموقف الفلسطيني وقوته في وجه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح ستستمر، بهدف إقرار رؤية استراتيجية توافقية للحركة، في مواجهة مجمل التحديات في هذه المرحلة الصعبة المصيرية.

#مركزية فتح #حركة فتح

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