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جامعة بيرزيت: نرفض أي اعتداء أو اعتقال سياسي بحق طلبتنا

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت: نرفض أي اعتداء أو اعتقال سياسي بحق طلبتنا



رام الله / سما /

أعربت جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، عن رفضها أي اعتداء أو اعتقال سياسي بحق طلبتنا، وقالت: "نرى بهذه الخطوة انتهاكًا لحقوق الطلبة".

وقالت الجامعة، في بيان لها: "ما زلنا نتابع قضية الاعتقالات السياسية الأخيرة التي طالت 6 من الطلبة على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، لافتةً إلأى أنّ "محامي الجامعة عمل على متابعة ملفات الطلبة في النيابة العامة".

وأشارت الجامعة، إلى أنّها تواصلت مع عدد من المؤسسات القانونية والحقوقية لضمان سرعة الإفراج عن الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

#جامعة بيرزيت #الاعتقال السياسي #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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