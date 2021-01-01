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الاحتلال يقتحم بلدتي الخضر وتقوع ويفرض اجراءات مشددة في مواقع اخرى

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم بلدتي الخضر وتقوع ويفرض اجراءات مشددة في مواقع اخرى



بيت لحم / سما /

فرضت قوات الاحتلال اجراءات مشددة في العديد من المواقع في محافظة بيت لحم ونكلت بالمواطنين واقتحمت بلدتي تقوع والخضر .

وقال احمد صلاح الناشط ضد الاحتلال والاستيطان في بلدة الخضر الى الجنوب من بيت لحم لمراسل “القدس” ان قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من ثلاث دوريات داهمت البلدة عصر اليوم من جهة مقبرتها ووصلت الى وسطها حيث ترجل الجنود وصادروا تسجيلات لكاميرات مثبتة على مداخل بعض المحال التجارية وهي المرة الثانية التي يتم اقتحام البلدة في غضون ثلاثة ايام بوضح النهار.

وفي بلدة تقوع الى الشرق من بيت لحم اقدمت قوات الاحتلال على اقتحامها عصر اليوم وقام الجنود بنصب حاجز مفاجيء ودققوا في بطاقات المواطنين وقد ادى الاقتحام الى توتر داخل البلدة.

واقامت قوات الاحتلال قبل ذلك حاجزين عسكريين الاول في الطريق المؤدي الى بلدة بتير غرب بيت لحم والثاني على مدخل بلدة نحالين الجنوبي المجاورة وقامت هذه القوات بتوقيف المركبات واجبار الركاب على النزول منها والتدقيق في بطاقاتهم، كما اقدمت هذه القوات على هدم منزل مكون من طابقين في نحالين

#قوات الاحتلال #اجراءات اسرائيلية #محافظة بيت لحم

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