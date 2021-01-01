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اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي



رام الله / سما /

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، حسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه برام الله، مستشار حراسة الأراضي المقدسة وممثل رهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، بحضور رئيس اللجنة العليا لشؤون الكنائس د. رمزي خوري.

وهنأ رئيس الوزراء الطوائف المسيحية وأبناء شعبنا والعالم أجمع، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة العام القادم وقد تحققت تطلعاته بنيل حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #عيد الميلاد #كنيسة المهد

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