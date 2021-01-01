الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن بلدية الاحتلال في القدس، أجبرت المقدسي محمد جعابيص على هدم منزله البالغة مساحته 60 مترا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الأربعة في جبل المكبر.

وقال جعابيص: إنه اضطر لهدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بعملية الهدم، علما أن المنزل يعود لوالده الذي بناه قبل أكثر من 20 عاما.

وأضاف أنه أجرى ترميمات على المنزل قبل نحو 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحقه وتفرض بحقه مخالفات باهظة، وصل مجموعها إلى 20 ألف شيقل، مؤكدا أن آخر مخالفة وصلت قيمتها الى 12 ألف شيقل.