  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن بلدية الاحتلال في القدس، أجبرت المقدسي محمد جعابيص على هدم منزله البالغة مساحته 60 مترا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الأربعة في جبل المكبر.

وقال جعابيص: إنه اضطر لهدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بعملية الهدم، علما أن المنزل يعود لوالده الذي بناه قبل أكثر من 20 عاما.

وأضاف أنه أجرى ترميمات على المنزل قبل نحو 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحقه وتفرض بحقه مخالفات باهظة، وصل مجموعها إلى 20 ألف شيقل، مؤكدا أن آخر مخالفة وصلت قيمتها الى 12 ألف شيقل.

#سلطات الاحتلال #هدم منازل #تهجير المقدسيين #بلدة جبل المكبر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

فيديو وصور : حفل موسيقي راقص بالسعودية يثير جدلا

اسرائيل تطلق عملة خمسة شيكل جديدة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

وسط تصفيق حاد .. منصور عباس : "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"

نتنياهو يهاجم الحكومة الاسرائيلية بعد زيارة غنايم للشيخ صلاح

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري بغزة: تحرك على كافة المستويات لانجاز المصالحة

الأخبار الرئيسية

الحركة الأسيرة توجه رسالة لشعبنا ومقاومته.. وتحذر: المساس بالأسيرات ستفجر الأوضاع

حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

صواريخ

بتبنيها سياسة الهدوء.. صحيفة عبرية تتسائل: هل تنتظر إسرائيل أن تنفجر حماس في وجهها؟

الأسرى الفلسطينيون يعلنون عن خطوات تصعيدية في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية