حماس تكشف فحوى رسالتها لمصر.. وتهدد إسرائيل: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة..

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع ، مساء اليوم، أن المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة لحماية الأسرى والأسيرات داخل السجون وتوفير حياة كريمة وعزيزة لهم ، وذلك كما فرضت سابقا معادلة في الشيخ جراح وسيف القدس.

وأشار القانوع في تصريحات صحفية، أن حالة الغليان التي تعتري الأسرى في السجون وحالة الغضب المتزايدة في أوساط شعبنا ستتدحرج ككتلة نار جارفة تحرق العدو الصهيوني وتدفعه الثمن الباهظ جراء عدوانه على الأسرى والأسيرات.

وأوضحت حماس على لسان المتحدث باسمها، أن الاحتلال يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدوانه بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية والمقاومة حاضرة لإسنادهم ودعمهم وستلتحم معهم في الوقت الذي تقرره

ونوه الى أن حركة حماس أرسلت رسالة للوسيط المصري وحذرت الاحتلال من استمرار التغول والاعتداء على الأسرى والأسيرات داخل السجون وفي حالة تشاور مستمر مع الفصائل الفلسطينية لتعزيز ودعم الأسرى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت في ختام بيانها، أبناء شعبنا الفلسطيني الى المشاركة في جمعة الغضب والتضامن لإسناد الأسرى ومواجهة الاحتلال في كافة نقاط التماس نصرة للأسرى الذين يتعرضون لهجوم وحشي يتناقض مع الأعراف والمواثيق الإنسانية.