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جمعية قطر الخيرية تنهي مشروع “حملة شتاء دافئ”

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية قطر الخيرية تنهي مشروع “حملة شتاء دافئ”



غزة / سما /

 أنهت جمعية قطر الخيرية تنفيذ مشروع “حملة شتاء دافئ”، التي قامت خلاله توزيع كميات من سخانات المياه “البويلرات”، ومدافئ غاز، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واستهدف المشروع 260 مستفيداً، من محافظات رام الله والبيرة ، ونابلس وطوباس والخليل، وبيت لحم.

ووفرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أماكن مناسبة لتنفيذ المشروع، والإشراف على الحالات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وأمان المدافئ والسخانات ومطابقتهما للمواصفات الفلسطينية.

من جانبه قال مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين، أ. حذيفة جلامنة

أن هذا المشروع هو أحد مشاريع الجمعية الذي تهدف منه المساعدة بتوفير شتاء آمن ودافئ لصالح أسر الأيتام والمسنين والمعاقين، ودور الأيتام والمسنين. ويُنفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الدينية.

#جمعية قطر الخيرية #حملة شتاء دافئ

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