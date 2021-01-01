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مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون 50 شجرة زيتون غرب الخليل

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون 50 شجرة زيتون غرب الخليل



الخليل / سما /

جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أراضي في منطقة خلة سلامة ببلدة ترقوميا غرب الخليل، واقتلعوا 50 شجرة زيتون، لصالح شق طريق استيطاني.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان محمد أبو دبوس، بأن مستوطنين من ما تسمى مستوطنة “تيلم” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم ببلدة ترقوميا جرفوا بحماية قوات الاحتلال أراضٍ في منطقة خلة سلامة بهدف شق طريق استيطاني باتجاه البلدة وسرقة المزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة غريب.

ونوه أن جرافات الاحتلال اقتلعت 50 شجرة زيتون خلال شق الطريق الاستيطاني.

#اعتداءات المستوطنين #منطقة خلة سلامة

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