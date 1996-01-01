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مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ينعى المحامية أسمى خضر

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ينعى المحامية أسمى خضر



رام الله / سما /

 نعى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الناشطة الحقوقية العربية، والمدافعة عن حقوق المرأة، المحامية أسمى خضر، والتي رحلت، أمس الاثنين، بعد رحلة طويلة من العطاء والدفاع عن حقوق الإنسان.

ولدت أسمى حنا خضر في 25/01/1952، في بلدة الزبابدة، جنوبي شرق مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، ودرست القانون في العاصمة السورية، جامعة دمشق، ومن ثم عملت في مجالات التعليم والصحافة والمحاماة والمجتمع المدني، فقد تولت منصب المديرة العامة لمؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان في العام 1996، بمدينة رام الله، وتقلدت مناصب رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، منها المتحدثة باسم الحكومة في العام 2003، ووزيرة الثقافة في العام 2004، وعضوةً في مجلس الأعيان الأردني السادس والعشرين.

وكانت الراحلة خضر، ناشطة في مجال العمل الأهلي، والدفاع عن حقوق المرأة خلال مسيرتها المهنية والإنسانية، وتقلدت مناصب وعضوية مؤسسات عديدة، منها، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني، اللجنة الملكية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

#منظمات حقوق الإنسان #أسمى خضر

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