برنامج الإعلام في جامعة فلسطين الأهلية يناقش مشاريع التخرج البصرية

رام الله / سما /

ناقش برنامج تكنولوجيا الإعلام في جامعة فلسطين الأهلية، مشاريع التخرج لطلبته الخريجين وسط حضور لافت، وفقا لبرنامج تكنولوجيا الإعلام فإن المشاريع البصرية التي نوقشت من قبل اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض تنوعت بين الفيلم القصير ونحو ٣٠٠ صورة فوتوغرافية أنجزها طلبة القسم لمخرجات لمادة التصوير الفوتوغرافي.

بدورها أبدت لجنة التحكيم إعجابها بالمشاريع والصور واساليب المعالجة للمشروعات واشادت بالمستوى الذي يتمتع به طلبة البرنامج وعصرية الأفكار التي طرحت في المشروعات. من جانبه اشاد المخرج الفلسطيني بشار النجار أحد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الطلبة ومشروعاتم مؤكدا أن بعض المشروعات والصور يمكن أن تعرض على الفضائيات وان تنافس في سوق العمل.

من جهته أكد الأستاذ حافظ عساكرة أن برنامج تكنولوجيا الإعلام يتبنى فلسفة نابعة من ضرورة مشاركة الطلبة مخرجاتهم مع سوق العمل وأن لا تبقى أسيرة في ادراج كليات الاعلام، مؤكدا أن الهدف من تشكيل لجنة لتقييم مخرجات الطلبة هو الارتقاء بمستوى البرنامج وطلبته للبناء على آراء اللجان في هذا الصدد، مشيرا إلى أن جامعة فلسطين الأهلية كانت سباقة في تشكيل هذه اللجان لبناء شراكة حقيقة مع ممثلي سوق العمل وأصحاب الخبرات للاستفادة من توصياتهم وملاحظاتهم.

يشار إلى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها تكونت من الأسماء الاتية، المخرج الفلسطيني الكبير بشار النجار محكما خارجيا، الاستاذ الإعلامي كريم عساكرة نائب رئيس تحرير شبكة معا الإخبارية محكما خارجيا، الدكتور يوسف الشيخ محكما خارجيا، الاستاذ صبري ابو ماريا مراقبا، الاستاذ فهد ابو هيكل محكما داخليا، الاستاذ احمد تنوح مراقبا الاستاذ حافظ عساكرة منسق برنامج تكنولوجيا الإعلام مشرفا.