المشتركة تعقب على تصريحات منصور عباس: تحد سافر ومستفز لشعب باكمله

القدس المحتلة / سما /

كدت القائمة المشتركة ان تصريح منصور عباس حول تبنيه لـ"قانون القومية" العنصري، وادعى أن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك، مستفز ويدل على الانحراف الفكري والسياسي.

واكدت القائمة المشتركة ان القبول بقانون "القومية العنصري" ورضوخ "لفوقية اليهودي على الفلسطيني" ،"هو تعاطي مع الرواية الصهيونية ضد الرواية الفلسطينية حول النكبة".

وتابعت "ان جملة منصور بانها "يهودية ولن تتغير" فهو تحد سافر ومستفز لشعب باكمله ومن يقبل ان يكون في حكومة نفتالي بينت التي تقتحم الاقصى يوميا لا بد ان يتدهور".