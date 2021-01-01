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الأسرى الفلسطينيون يعلنون عن خطوات تصعيدية في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى الفلسطينيون يعلنون عن خطوات تصعيدية في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي



غزة / سما /

أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء،عن خطوات تصعيدية.

وقالت هيئة الأسرى في بيان صدر عنها، إنّ الحركة الأسيرة أعلنت عن خطوات تصعيدية ستبدأ الأربعاء، وتشتمل ترجيع وجبة الفطور ،وإغلاق الأقسام حتى الظهيرة.

وأكدت، أن هذه الخطوات تأتي للمطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لأكثر من 130 يوم، وأيضًا وقف الهجمة ضد سجن "نفحة".

وطالبت  الحركة الأسيرة، بتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الدامون.

ووجهت الحركة الأسيرة، نداءا عاجلا لكافة الفصائل والقوى والمؤسسات بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبوهواش، في ظل توارد أنباء خطيرة عن حالته الصحية..

وكانت إدارة سجون الاحتلال قررت إيقاف زيارة الأهالي لأسرى حماس في السجون".

يذكر، أنّ أسير من حماس أقدم على طعن مدير سجن نفحة وأصابه بجراح طفيفة، انتقاماً للأسيرات المعزولات في السجون.

ومن جهتها، أوضحت جمعية واعد للأسرى، أنّ الأسرى في كافة السجون لديهم تعليمات واضحة بمواجهة الاعتداء الجسدي بالطريقة المناسبة وعدم تمرير مخطط فرض الواقع الجديد داخل السجون المنتهج بعد عملية نفق جلبوع.

وقالت أنّ الخطوات تأتي تمهيدا لبرنامج نضالي استراتيجي ستباشره الحركة الأسيرة في حال استمرت الهجمة بحق الأسيرات وأسرى سجن نفحة.

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