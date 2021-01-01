غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تناقش آلية دعم قطاع الصناعات الدوائية

غزة / سما /

ناقشت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم آلية دعم قطاع الصناعات الدوائية، خلال اجتماعها مع الدكتور حمزة طبازة مدير شركة العربية الألمانية للصناعات الدوائية بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، ورئيس قسم تطوير الأعمال الأستاذ بكير الريس، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خليل عطاالله.

وأكد المهندس وائل العاوور، على سعى الغرفة التجارية لدعم وتطوير المنتج المحلي في جميع القطاعات، من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز المنتج الوطني، وبذل كافة الجهود للنهوض بالصناعات المحلية في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حمزة طبازة امكانية قطاع الصناعات الدوائية من انتاج منتجات وطنية ذات جودة عالية وفق مواصفات الجودة العالمية، لافتاً إلى أن الشركة العربية الألمانية تسعى لإيجاد صناعة دوائية حقيقية في قطاع غزة وإنتاج أكثر من 100 منتج تغطى قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب انتاج 15 صنف جديد من الأدوية وفق خطتها الاستراتيجية لعام 2022.

يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القطاعات المصنعة، وذلك وفق استراتيجيتها للنهوض في المنتج الوطني في قطاع غزة.