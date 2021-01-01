  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تناقش آلية دعم قطاع الصناعات الدوائية

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تناقش آلية دعم قطاع الصناعات الدوائية



غزة / سما /

ناقشت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم آلية دعم قطاع الصناعات الدوائية، خلال اجتماعها مع الدكتور حمزة طبازة مدير شركة العربية الألمانية للصناعات الدوائية بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، ورئيس قسم تطوير الأعمال الأستاذ بكير الريس، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خليل عطاالله. 

وأكد المهندس وائل العاوور، على سعى الغرفة التجارية لدعم وتطوير المنتج المحلي في جميع القطاعات، من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز المنتج الوطني، وبذل كافة الجهود للنهوض بالصناعات المحلية في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حمزة طبازة امكانية قطاع الصناعات الدوائية من انتاج منتجات وطنية ذات جودة عالية وفق مواصفات الجودة العالمية، لافتاً إلى أن الشركة العربية الألمانية تسعى لإيجاد صناعة دوائية حقيقية في قطاع غزة وإنتاج أكثر من 100 منتج تغطى قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب انتاج 15 صنف جديد من الأدوية وفق خطتها الاستراتيجية لعام 2022.

يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القطاعات المصنعة، وذلك وفق استراتيجيتها للنهوض في المنتج الوطني في قطاع غزة.

#غرفة تجارة غزة #قطاع الصناعات الدوائية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : حفل موسيقي راقص بالسعودية يثير جدلا

نفذها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

اسرائيل تطلق عملة خمسة شيكل جديدة

نتنياهو يهاجم الحكومة الاسرائيلية بعد زيارة غنايم للشيخ صلاح

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري بغزة: تحرك على كافة المستويات لانجاز المصالحة

وسط تصفيق حاد .. منصور عباس : "إسرائيل يهودية وهكذا ستبقى"

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

هآرتس: “لا ندفن قبل توسيع المستوطنة أو إثبات البراءة”.. “موضة” جديدة لإرهاب المستوطنين

قسام

هل فشلت زيارة الوفد المصري لغزة؟ رسائل غامضة وتحركات ثقيلة و إسرائيل أضعفت دور مصر..

حماس : استفزاز الاحتلال للأسرى استفزاز لصواريخ المقاومة

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و121 اصابة بفيروس كورونا

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

الاتصالات الفلسطينية