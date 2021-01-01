تدريبات لفحص صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الثلاثاء، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستجري غداً تجربة لفحص صافرات الإنذار، في مستوطنات غلاف غزة.



وأوضح الموقع العبري، أن صافرات ستنطلق في تمام الساعة 10:05 في كل من المجلس الإقليمي "مرحافيم" وفي منطقة "علا نيغف" شرقي قطاع غزة.

الجذير ذكره أن فصائل المقاومة في قطاع غزة تواصل استعداداتها لإجراء مناورات عسكرية خلال الأيام المقبلة، تحت اسم "الركن الشديد 2"، وذلك بعد أيام من انتهاء مناورات قامت بها كتائب القسام تحت اسم "درع القدس".



فيما يجري الوفد المصري جولات مكوكية بين غزة وتل أبيب لتثبيت وقف اطلاق النار.



وشنّت إسرائيل حربًا استمرت لمدة 11 يوًما على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/أيار الماضي؛ وتسبب الهجوم في تدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، في حين لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفا و886 منزلا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.