  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال وأحد حراس الأقصى ويعتدي على والدة الأسير العيساوي

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير السلايمة، وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم بين (12-13 عامًا) من راس العامود وسلوان جنوب المسجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.

واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب الأقصى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي خلال اقتحام منزله في بلدته العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته.

يذكر أن الأسير العيساوي تحرر من الأسر منذ 4 أشهر فقط وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله منذ أيام.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نفذها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

فيديو وصور : حفل موسيقي راقص بالسعودية يثير جدلا

اسرائيل تطلق عملة خمسة شيكل جديدة

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري: تهرب إسرائيلي من رفع حصار غزة وتحذير فلسطيني

نتنياهو يهاجم الحكومة الاسرائيلية بعد زيارة غنايم للشيخ صلاح

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري بغزة: تحرك على كافة المستويات لانجاز المصالحة

الأخبار الرئيسية

قسام

هل فشلت زيارة الوفد المصري لغزة؟ رسائل غامضة وتحركات ثقيلة و إسرائيل أضعفت دور مصر..

حماس : استفزاز الاحتلال للأسرى استفزاز لصواريخ المقاومة

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و121 اصابة بفيروس كورونا

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

وفد

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

الاتصالات الفلسطينية