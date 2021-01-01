حماس : استفزاز الاحتلال للأسرى استفزاز لصواريخ المقاومة

غزة/ سما /

قال مشير المصري القيادي في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن الاستفزاز الإسرائيلي المستمر للأسرى في السجون بمثابة استفزاز لصواريخ المقاومة وأنفاقها.

جاء ذلك خلال وقفة دعم للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من أمام منزل الأسير يوسف المبحوح في جباليا شمال قطاع غزة، والذي نفذ أمس عملية طعن لسجان في سجن نفحة وأصابه بجروح.

وحذر المصري من استمرار التنكيل والاعتداءات المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات، مؤكدًا أنهم خط أحمر بالنسبة للمقاومة التي لن تصبر طويلًا على هذه الهجمة المنظمة والقمعية بحقهم.

وقال المصري، إن عملية الطعن في سجن نفحة أمس تأتي انتقامًا وثأرًا لما يقوم به الاحتلال ضد الأسيرات داخل السجون، معتبرًا إياها بمثابة “تعجيل بالفرج للأسرى”.

وأضاف، “الأسير المبحوح أوصل رسالة واضحة للاحتلال من خلال عملية الطعن مفادها إلا الحرائر.. إلا الأسيرات”.

وأكد القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن الأسرى مهما بلغت التضحيات وأنه سيبقى موحدًا خلف قضيتهم، مشيرًا إلى أن قضيتهم على رأس أولويات حركته.

وقال المصري “نقول للاحتلال إياك أن تختبر صبرنا في أسرانا وإياك المساس بأسرانا وخاصة أسيراتنا.. نحن أولياء الدم ومن سينصر الأسرى وقضيتهم دومًا في الأولوية وعلى طاولة المقاومة حتى نبيض سجون الاحتلال”.

من جهتها، حذرت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل الاحتلال من المساس بالأسيرات والأسرى، مؤكدةً أن “هذا خط أحمر”.

وقالت في كلمة لها، “رسالة الأسيرات لكل ضمير حي.. قفوا وقفة حق مع الأسيرات والأسرى ونحن لسنا مجرد أرقام”، داعيةً الجميع لأخذ دوره في نصرتهن ودعمهن.