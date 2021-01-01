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3 أندية لم تخسر في دوري الضفة

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 أندية لم تخسر في دوري الضفة



الضفة المحتلة / سما /

حققت ثلاثة أندية في دوري المحترفين والمحترفين الجزئي بالضفة المحتلة, رقما مميزا, بعدم الخسارة حتى الآن.

وعلى صعيد دوري المحترفين, يعدّ شباب الخليل الوحيد دون أي خسارة, عقب خوضه 9 مباريات, حيث فاز في 8, وتعادل في 1, ولديه 25 نقطة في الصدارة.

أما في دوري المحترفين الجزئي, فلدى ترجي واد النيص وأهلي الخليل, مشوار ناجح في الوقت الحالي, بعدم تمكن أي فريق من إلحاق الهزيمة بهما.

ويحتل النيص الصدارة برصيد 26 نقطة, من 8 انتصارات, وتعادلين, فيما لدى أهلي الخليل 24 نقطة من 7 انتصارات, و3 تعادلات.

#الأندية #دوري المحترفين #شباب الخليل #ترجي واد النيص #أهلي الخليل

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