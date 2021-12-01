فيديو+صور.. انتصاران للأخضر الرفحي والنشامى بالممتازة

غزة / سما /

حقق خدمات رفح انتصارا ثمينا على نظيره شباب جباليا (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي أنس الشخريت (55), ومعتز النحال (73), ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس, ويبقى رصيد "ثوار الشمال" نقطتين في المركز العاشر.

شباب خانيونس – خدمات الشاطئ (2-0)

وخطف شباب خانيونس فوزا غاليا من "أنياب" خدمات الشاطئ (2-0).

وأحرز هدفي "النشامى" معتز أبو سل (67), ومحمد التتري (94), ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس, ويبقى رصيد "البحرية" دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق شباب الزوايدة على الجلاء (2-0), وأهلي النصيرات على خدمات خانيونس (1-0).

دوري الثالثة

أما في الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فقد فاز فلسطين على منافسه الشمس (2-1), وبنفس النتيجة انتصر المغراقة على شباب الزيتون.









