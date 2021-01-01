رايولا: برشلونة يمكنه التعاقد مع هالاند

وكالات / سما /

أثار مينيو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند تفاؤل نادي برشلونة فيما يتعلق بصفقة التعاقد مع موكله، مشيراً إلى وجود إمكانية لانتقال المهاجم النرويجي إلى ملعب الكامب نو.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية خانقة تجعله غير قادر على الدخول في سوق الانتقالات بقوة كبيرة على عكس باقي الأندية الأوروبية الكبيرة، وهو ما يجعل موقفه بالتعاقد مع هالاند أصعب كثيراً.

ويحظى هالاند باهتمام النادي الكتالوني الذي يبحث عن العودة إلى القمة ورفع جودة الفريق بعد خسارة العديد من اللاعبين الكبار خلال الفترة الماضية، ويرى الرئيس خوان لابورتا أن صفقة هالاند ستقدم الإضافة المطلوبة على مستوى خط الهجوم.

وأوضح مينيو رايولا أن هناك فرصة لجميع الأندية الكبيرة بالتعاقد مع هالاند، بما في ذلك برشلونة، حتى وإن كان يعاني من أزمة مالية.

وقال مينيو رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبوريتفو الكتالونية “هل يستطيع هالاند انتظار برشلونة؟ هالاند يمكنه انتظار الجميع. لأنه ليس لدينا أي اتفاق مسبق مع أي ناد. سوف نبحث عن أفضل خيار، ولا نستبعد الاستمرار سنة أخرى في بوروسيا دورتموند”.

وتابع “سيظل برشلونة دائماً أحد أكبر أندية العالم على الرغم من وضعه الحالي. في غضون عام أو عامين سيعودون. برشلونة يملك القدرة على ابرام اتفاقيات اقتصادية رائعة. سيحتاجون فقط لعام أو عامين من أجل العودة”.