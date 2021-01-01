أندية الدوري الإنجليزي تحسم قرارها بشأن استئناف البريميرليج

وكالات / سما /

كشفت شبكة ذا أثلتيك البريطانية، مساء أمس الإثنين، النقاب عن نتيجة اجتماع أندية الدوري الإنجليزي اليوم بخصوص إمكانية إيقاف منافسات البريميرليج خلال عطلة أعياد الميلاد.

وأفادت الشبكة بأن غالبية الأندية صوتت على استكمال المباريات بدون توقف، في الوقت الذي تؤجل فيه عدة مباريات في الآونة الأخيرة جراء انتشار فيروس كورونا في الأراضي الإنجليزية.

واتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قراراً بإلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي من أجل المساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا.

ورغم اتخاذ القرار باستكمال المنافسات في الوقت الراهن، إلا أن هناك تحذيرات من إمكانية توقف المسابقة خلال شهر يناير القادم.

والتقى ممثلو الأندية الإنجليزية في اجتماع “فيديو” بعد انتشار الفيروس في أوساط اللاعبين، ما جعل الاتحاد يؤجل أكثر من مباراة في وقت سابق.

وكانت عدة أندية، من بينها ليفربول، قد دعمت فكرة تأجيل جولة كاملة من البريميرليج لوقت لاحق، لكن بقية الأندية عارضت الأمر واعتبرت أن هذه الخطة مليئة بالمخاطر.