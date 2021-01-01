  1. الرئيسية
  2. الرياضة

غياب رباعي ريال مدريد بشكل مؤكد عن مباراة بلباو

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غياب رباعي ريال مدريد بشكل مؤكد عن مباراة بلباو



وكالات / سما /

يفقد نادي ريال مدريد خدمات رباعي الفريق بشكل مؤكد في مباراة أتلتيك بلباو القادمة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لأسباب مختلفة.

وعلى رأس الغائبين عن اللقاء، البرازيلي كاسيميرو، الذي سيغيب عن موقعة الفريق الباسكي للإيقاف الإداري لتراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على الإنذار الخامس في مباراة قادش.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن داني كارفاخال سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة على مستوى الفخذ، حيث غاب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الإثنين.

وأوضحت آس أن وضعية إيسكو تبدو سيئة حيث يعاني من أعراض كورونا وذهب اليوم للفالديبيباس من أجل الخضوع لفحوصات، وينتظر في الوقت الحالي معرفة النتيجة، لكنه لن يتمكن بأي حال من الأحوال من المشاركة ضد بلباو.

ويغيب لوكا مودريتش هو الآخر عن لقاء بلباو حيث مازال يعاني من المرض ولم يتدرب اليوم على الرغم من سلبية فحوصات كورونا الخاصة به.

ولم يتدرب مصابي كورونا في مدريد اليوم أيضاً وهم: جاريث بيل، ماركو أسينسيو، رودريجو جويس، أندري لونين ومارسيلو، علماً بأن المران الجماعي عرف عودة ماريانو دياز.

#ريال مدريد #اتلتيك بلباو #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الثلوج تتساقط لأول مرة في مصر

نفذها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

مسؤول إسرائيلي يكشف عن دور الاستخبارات بعمليتي تصفية بينهما اغتيال أبو العطا

اسرائيل تطلق عملة خمسة شيكل جديدة

طعنها بالسكين 27 مرة وتركها غارقة في دمائها

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري: تهرب إسرائيلي من رفع حصار غزة وتحذير فلسطيني

نتنياهو يهاجم الحكومة الاسرائيلية بعد زيارة غنايم للشيخ صلاح

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و121 اصابة بفيروس كورونا

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

وفد

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور المنطقة ويلتقي مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين

تقرير يكشف فحوى رسالة إسرائيلية لحماس: استمرار العمليات بالضفة سيؤدي لعودة الاغتيالات

الاتصالات الفلسطينية