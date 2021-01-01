غياب رباعي ريال مدريد بشكل مؤكد عن مباراة بلباو

وكالات / سما /

يفقد نادي ريال مدريد خدمات رباعي الفريق بشكل مؤكد في مباراة أتلتيك بلباو القادمة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لأسباب مختلفة.

وعلى رأس الغائبين عن اللقاء، البرازيلي كاسيميرو، الذي سيغيب عن موقعة الفريق الباسكي للإيقاف الإداري لتراكم البطاقات الملونة بعد حصوله على الإنذار الخامس في مباراة قادش.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن داني كارفاخال سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة على مستوى الفخذ، حيث غاب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الإثنين.

وأوضحت آس أن وضعية إيسكو تبدو سيئة حيث يعاني من أعراض كورونا وذهب اليوم للفالديبيباس من أجل الخضوع لفحوصات، وينتظر في الوقت الحالي معرفة النتيجة، لكنه لن يتمكن بأي حال من الأحوال من المشاركة ضد بلباو.

ويغيب لوكا مودريتش هو الآخر عن لقاء بلباو حيث مازال يعاني من المرض ولم يتدرب اليوم على الرغم من سلبية فحوصات كورونا الخاصة به.

ولم يتدرب مصابي كورونا في مدريد اليوم أيضاً وهم: جاريث بيل، ماركو أسينسيو، رودريجو جويس، أندري لونين ومارسيلو، علماً بأن المران الجماعي عرف عودة ماريانو دياز.