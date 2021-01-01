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الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.  

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "أبو كير" شرق البلدة، وأغلقتها، ومنعت وصول المواطنين اليها، وشرعت بهدم منزل المواطن عاطف جميل يوسف النيص، المكون من طابقين، مساحة كل واحد (80 مترا مربعا).  

وأضاف فنون، أن مواجهات اندلعت في الموقع بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت.  

يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الجاري من اجراءاتها التعسفية بحق سكان نحالين، وتم هدم 3 غرف زراعية في منطقتي "الصليب" و"خلة العدس" شرق وشمال البلدة، إضافة الى اخطار بهدم مزرعة لتربية الابقار والمواشي مساحتها حوالي (500 متر مربع)، عدا عن تسليم اخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.  

#الاحتلال #بيت لحم #بلدة نحالين

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