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الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و121 اصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 5 حالات وفاة و121 اصابة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1125 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 189443 إصابة بينها 1733 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186031 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1679.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 47.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 530728 شخصًا.

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