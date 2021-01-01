التميمي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين

رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته، وتطبيق القانون والشرعية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

وحمّل التميمي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين، والاعتداءات على الأسرى والأسيرات في السجون.

وقال "إن سلسلة الاعتداءات الأخيرة بحق أبناء شعبنا، والاعتداء على الاسيرات في سجن "رامون" وبقية السجون، انما تأتي وفق خطة ممنهجة تنفذها حكومة الاحتلال، والتي هي عبارة عن حكومة لعصابات المستوطنين الاجرامية، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق حقوق الانسان في الأراضي المحتلة".

وتابع: استمرار التقاعس وغض طرف المجتمع الدولي عما يجري في فلسطين، يعني إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال، بل اكثر من ذلك يعني الشراكة معه في هذا الاجرام".

وأكد التميمي "ان هذا النهج انما يدفع الفلسطينيين لتبني الخيارات المكافئة للتصدي لهذا الاجرام وهذه العصابات المسلحة والمحمية بغطاء من حكومة الاحتلال، ما ينذر بتدهور الأوضاع على الأرض.