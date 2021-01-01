الضمير تنظم لقاء طاولة مستديرة حول تطبيق سياسات الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين

غزة / سما /

نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لقاء طاولة مستديرة حول تطبيق سياسات الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين داخل الجمعيات الخيرية "، وذلك بحضور 13 من ممثلي الجمعيات الخيرية من محافظات قطاع غزة الخمسة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع ممول من صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكالات للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

ناقش اللقاء اليات واجراءات تطبيق سياسات الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين داخل المؤسسات، وإعلان قنوات الإبلاغ للحماية، وتم عرض "ملخص الإجراءات التشغيلية القياسية لآلية الشكوى المجتمعية في دولة فلسطين" .

وقد وقع المشاركون على الالتزام بملخص الإجراءات التشغيلية القياسية لآلية الشكوى المجتمعية في دولة فلسطين" , وقد أوصوا بضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع توعية الفئات المستهدفة بالحماية من الاستغلال الجنسي .