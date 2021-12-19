فيديو وصور : حفل موسيقي راقص بالسعودية يثير جدلا

وكالات

أثار حفل موسيقي راقص كبير أقيم في المملكة العربية السعودية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقاطع مصورة من داخل الحفل المختلط، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو الأمر الذي لم يكن معتادا في المملكة.



وتبع الحفل عدد من التعليقات الغاضبة من السعوديين الرافضين لهذا النوع من الحفلات.



وتصدر وسم #ايقاف_موسم_الرياض_مطلب، على موقع تويتر بآلاف التغريدات المطالبة بوقف موسم الرياض الترفيهي، وتحويل الأموال التي تصرف عليه لخدمة المواطنين، عدا عن المشاهد الراقصة التي لم تعجب كثيرين بحسب تغريداتهم.

وشاركت "الفاشينستا" الكويتية فاطمة المؤمن في الحفل، ونشرت صورة على حسابها على "إنستغرام".

وظهرت المؤمن على أكتاف أحد المشاركين.

وأعلنت السلطات السعودية، أنها ستستضيف أكبر "حدث موسيقي" على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة كبار الفنانين والموسيقيين العالميين على مسارح ساوندستورم، وذلك من 16 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أن الحدث هو من ضمن الفعاليات والمواسم التي أطلقتها منصة "روح السعودية"، التي تعرض جميع النشاطات السياحية والفعاليات، المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية (من تشرين الأول/أكتوبر 2021 وحتى آذار/مارس 2022).

يقول تركي آل الشيخ: "الدول تحسدنا على موسم الترفيه".

ونحن نقول: #ايقاف_موسم_الرياض_مطلب". pic.twitter.com/iDAMDULRDp — نحو الحرية (@hureyaksa) December 19, 2021

مسموح التمايل

وأحد المشاهد اللافتة خلال الحفل هو ارتداء أحد المسؤولين عن الموسيقى الراقصة، قميصا كتب عليه "مسموح التمايل"، وهو ما يذكر بحفل للفنان المصري، تامر حسني، في مدينة جدة عام 2018، كتب على تذاكره "ممنوع الرقص أو التمايل".

وأفادت الوكالة بأن "المهرجان يستقطب شريحة الشباب من الداخل والخليج والعالم، ويشارك فيه 200 فنان من هولندا، ونيويورك، وكندا، وروسيا، وفلوريدا، وغيرها"، مؤكدة أن "المملكة تفتح ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخارج من خلال عدد هائل من الفعاليات".





وأشارت إلى "ضمان تلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع حياكم بالسعودية".



وكانت المملكة أطلقت التأشيرة السياحية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2019، وتم حينها إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.