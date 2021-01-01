مصير الأسير المبحوح مجهول وانقطاع الاتصال بأكثر من 80 أسيرًا في نفحة

القدس المحتلة / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى، إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال، وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل.

وأفاد المكتب في بيان الثلاثاء، بانقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة، مشيرا إلى أن مصير أكثر من 80 أسيرًا مجهولا.

وأكد أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن "نفحة" بعد تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن

وذكر المكتب أن مصير الأسير البطل يوسف المبحوح منفذ عملية الثأر للأسيرات ما زال مجهولاً، محذرا من وجود خطر حقيقي على حياته.