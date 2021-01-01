  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ127 بوضع صحي خطير

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير هشام أبو هواش، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ127 على التوالي، بوضع صحي خطير للغاية.

وكانت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر)، رفضت الاستئناف الخاص بالأسير أبو هواش وقررت تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور.

وقال نادي الأسير: "إن المحكمة رفضت الاستئناف رغم تصريحها الواضح بخطورة الوضع الصحيّ للأسير أبو هواش، حيث استندت بشكلٍ أساس في قرارها على التقرير الطبي الذي يُقر بخطورة وضعه الصحي، إلا أنه ووفقًا لادعائها لم يصل إلى مرحلة احتمالية الوفاة المفاجئة، وبذلك تم إعادته إلى سجن الرملة بعد أن نُقل إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي".

وأكد نادي الأسير أن قرار الاحتلال بمثابة إعدام بطيء بحق أبو هواش، وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، كما جدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.

والأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر ستة أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتمديد.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله ثماني سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري.

#هشام أبو هواش #سجون الاحتلال #الاعتقال الإداري #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

مصادر :"اسرائيل" تطالب بتهدئة شاملة وهذا هو السبب الرئيسي لتحرك الوسطاء في مصر تجاه غزة..

شاهد.. الثلوج تتساقط لأول مرة في مصر

إسرائيل تحذر :الـ”فدائيون الجدد” يحافظون على سرية تامة وخلايا للجهاد وحماس ستنطلق قريبًا

نفذها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

مسؤول إسرائيلي يكشف عن دور الاستخبارات بعمليتي تصفية بينهما اغتيال أبو العطا

طعنها بالسكين 27 مرة وتركها غارقة في دمائها

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري: تهرب إسرائيلي من رفع حصار غزة وتحذير فلسطيني

الأخبار الرئيسية

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

وفد

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور المنطقة ويلتقي مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين

تقرير يكشف فحوى رسالة إسرائيلية لحماس: استمرار العمليات بالضفة سيؤدي لعودة الاغتيالات

الرئيس

صحيفة عبرية: إسرائيل والفلسطينيون.. نحو عصر ما بعد التسوية

الاتصالات الفلسطينية