رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى، إصابات بالرصاص في المزرعة الغربية وغرب جنين، والاحتلال يمهد لهدم أربعة منازل بالسيلة الحارثية، واخطار عائلة مقدسية بإخلاء أرضها ومنزليها في الشيخ جراح.

كما تناولت خبر، إقرار مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات بالرصاص في المزرعة الغربية وغرب جنين والاحتلال يمهد لهدم أربعة منازل بالسيلة الحارثية

- الرئيس يهاتف الأسير حسين الزريعي مهنئا بالإفراج عنه

- مجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات

-مقاطعة محاكم الاحتلال.. معركة نضالية جديدة يخوضها الأسرى الإداريون

-الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطبيب حازم الجولاني

- 5 وفيات و389 إصابة بـ"كورونا"

- نادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة بحق الأسرى في "نفحة"

- وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية

- الائتلاف الحكومي الإسرائيلي: نتنياهو معادٍ لإسرائيل

- المفتي دريان لغوتيريش: مجلس الأمن لم يقم بواجبه تجاه الشعب الفلسطيني

- منح وزيرة الصحة جائزة التميز للمرأة العربية في المجال الطبي

-تعليمات إطلاق النار الجديدة لجنود الاحتلال.. رخصة لإعدام المواطنين دون مساءلة

- استمرار المنخفض الجوي العميق اليوم

-1004 إصابات بـ"كورونا" في إسرائيل

"الأيام":

- أسير يطعن سجانا في "نفحة" ونادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة

- مستوطنون يقتحمون منزلا في سيلة الظهر وإصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

-سلطات الاحتلال تخطر عائلة مقدسية بإخلاء أرضها ومنزليها في الشيخ جراح

-القدس: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد حازم الجولاني

-دبلوماسيون أوروبيون يحذرون من عواقب إخلاء عائلة سالم

-مواجهات عنيفة خلال اقتحام السيلة الحارثية وإصابة شابين بالرصاص في المزرعة الغربية

-مستشار البيت الأبيض للأمن القومي يزور إسرائيل ورام الله هذا الأسبوع

-الأسرى الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

-إنهاء عزل أسيرتين في سجون الاحتلال

-المنخفض الجوي يتسبب بسيول وحوادث وتوقع استمرار تأثيره حتى يوم الخميس

-الحكومة تقر حزمة إجراءات إدارية ومالية تطويرية لرفع مستوى الإيرادات

-"كورونا": 5 وفيات و389 إصابة

-غانتس يهدد بتوسيع العمليات ضد إيران وطهران تتوعد إسرائيل برد "ساحق وشامل"

-إسرائيل: 1004 إصابات جديدة بـ"كورونا"

"القدس":

-الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الجولاني

-منخفض جوي عميق يضرب البلاد

-اتفاق مبدئي مع إدارة سجن "ريمون" لإنهاء عزل الأسيرات دويات وباكير وقعدان

-إصابات بالرصاص بالمزرعة الغربية وعانين وأخذ قياسات 4 منازل في بلدة سيلة الحارثية

-طعن سجان في "نفحة"

-الحكومة توافق على حزمة إجراءات مالية وإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات

-القوات الإسرائيلية تنشر كاميرات مراقبة عالية الدقة في البلدة القديمة بعضها محظورة دوليا

-5 وفيات و389 إصابة بكورونا في فلسطين

-131 وفاة في الضفة بأكثر من 13 ألف حادث سير خلال 2021

-وفد أوروبي يطلع على معاناة أهالي الشيخ جراح ويطالب بوقف تهجيرهم القسري

-صحفيان من "أسوشييتد برس" يستعيدان لحظات قصف "برج الجلاء" في حرب غزة

-شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

-رئيس "أمان" السابق يعترف بـ"دور" إسرائيلي في اغتيال سليماني

-تعليمات إطلاق النار الجديدة.. رخصة لإعدام الفلسطينيين دون مساءلة

-العدوى بعد التطعيم تولد "مناعة فائقة ضد "كورونا"