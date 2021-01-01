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التربية والتعليم تتحدث عن دوام المدارس خلال فترة المنخفض الجوي

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تتحدث عن دوام المدارس خلال فترة المنخفض الجوي



غزة/ سما /

 قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الثلاثاء، إن لا يوجد تعديل على دوام المدارس خلال فترة المنخفض الجوي الحالي، لأن الطلبة هذه الأيام يخضعون للامتحانات النهائية للفترة الثانية". 

وأضاف الخضور في حديث إذاعي:" تم ترك الأمر لكل مديرية لاتخاذ القرار المناسب حسب الوضع المناخي بالمحافظات".

وأكد أن معلومات أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس أدت لارتباك المشهد خاصة أن الطلبة يخضعون للامتحانات النهائية.

ووفقاً لدائرة الأرصاد الجوية من المقرر أن ينحسر المنخفض الجوي يوم الجمعة القادمة.

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