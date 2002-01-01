بسبب "إسرائيل".. الأولمبية السورية تطرد فراس الخطيب

وكالات

جرت المباراة الودية لكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم العالم" في ملعب "الثمامة" بمدينة الخور- السومرية / تويتر

قررت اللجنة الأولمبية السورية طرد اللاعب الدولي السوري المعتزل فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام.



وجاء هذا القرار بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت.



ونشر حساب اللجنة الأولمبية السورية صورة عن قرار العقوبة المفروضة على فراس الخطيب، جاء فيه: "فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام، وذلك لمخالفة قيم ومثل المنظمة، وخروجه عن مبادئه الوطنية".

وجرت المباراة الودية لكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم العالم" في ملعب "الثمامة" بمدينة الخور القطرية، على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، وانتهت بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.



وقاد منتخب نجوم العالم، الإسرائيلي أفرام غرانت، مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، والذي شغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006.



وكان ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين قد قرروا الانسحاب من نفس المباراة "أساطير العالم"، بسبب مشاركة المدرب الإسرائيلي، ويتعلق الأمر بالثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش.



كما قام اللاعب السعودي نواف التمياط بمسح علم "إسرائيل" عن قميصه في المباراة الاستعراضية، وهو ما أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي.