"أوميكرون" تتفشى بأميركا وتواصل الانتشار بالعالم

وكالات - سما-

أصبحت "أوميكرون" المتحورة المهيمنة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأميركية، فيما تتضاعف التحذيرات والقيود حول العالم لمواجهة الانتشار السريع لهذه المتحورة الشديدة العدوى.

وتزامن ذلك مع الكشف عن أن "أوميكرون" أصبحت المتحورة المهيمنة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، إذ إنها تمثل 73.2% من الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأميركية.

يأتي ذك، في وقت وافق الاتحاد الأوروبي على استعمال لقاح نوفافاكس الأميركي المضاد للفيروس.

وتتضاعف التحذيرات بالولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة موجة الإصابات التي تسببها "أوميكرون".

ورغم خطر موجة وبائية شتوية مرجحة، استبعد البيت الأبيض ن فرض "إغلاق" في البلاد، كاشفًا أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن، اليوم الثلاثاء، "إجراءات" جديدة تستهدف "توسيع نطاق إجراء فحوص الكشف" عن كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدّد غير الملقحين".

وخضع الرئيس جو بايدن لاختبار لكوفيد جاءت نتيجته سلبية بعد أن كان على اتصال قبل ثلاثة أيام مع أحد أعضاء فريقه الذي ثبُتت إصابته بالفيروس.

لكن دولا أخرى أغلقت حدودها، فيما أعادت بعض البلدان فرض إغلاق، ومنعت أُخرى احتفالات نهاية العام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة (في اللقاحات) عبر ضمان تطعيم 70% من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل".

وأكد غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، للعائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت معا خلال موسم الأعياد أن "حدثا يتم إلغاؤه أفضل من خسارة روح واحدة".

وبحسب المفوضية الأوروبية، قد تصبح أوميكرون المتحورة المهيمنة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني في الاتحاد الأوروبي، فيما تلقى 67% فقط من السكان اللقاح بشكل كامل.

إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على استعمال لقاح نوفافاكس الأميركي المضاد لكوفيد، فيما تتضاعف التحذيرات والقيود حول العالم لمواجهة الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى.