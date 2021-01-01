حركة فتح اقليم قلقيلية تحتضن لقاء لكوادر الحركة في الضفة وغزة

قلقيلية / سما /

نظمت حركة فتح اقليم قلقيلية لقاء ضم امناء سر الاقاليم في محافظات الضفة واخوانهم كوادر الحركة الذين وصلوا من قطاع غزة وبمشاركة كوادر وممثلي الاطر التنظيمية في محافظة قلقيلية.

وترأس الوفد التنظيمي القادم من قطاع غزة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس "أبو ماهر" وضم القيادية العليا وأمناء سر أقاليم المحافظات الجنوبية وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية في قطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد محمود ولويل امين سر حركة فتح إقليم قلقيلية ومحافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة بحضور عدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح ومدراء المؤسسات المدنية وقادة الأجهزة الأمنية والكادر التنظيمي في محافظة قلقيلية.

ورحب ولويل بالوفد وبالحضور وعبر عن سعادته بتواجد ابناء الحركة من الاقاليم الجنوبية على ارض قلقيلية الإياد وأوضح أن هذه الزيارة تعبر عن استمرار التواصل وتجسد الوحدة بين أبناء الوطن الواحد وأكد على أهمية هذه اللقاءات، والتواصل ما بين جميع أبناء شعبنا في كل مكان لتعزيز الترابط والتماسك لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

من جانبه شكر احمد حلس الحضور على حسن الاستقبال معبراً عن سعادته بتواجده للمرة الأولى في حياته في محافظة قلقيلية الإياد متحدثاً حول الوضع السياسي العام والشأن الداخلي الفتحاوي، مثمناً دور القيادة الفلسطينية في الجهود التي تبذلها للدفاع عن قضيتنا العادلة.

وتطرق حلس إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بالبناء التنظيمي لحركة فتح، وضرورة الحفاظ على التماسك والثبات، باعتبارها عناصر أساسية للتغلب على المعيقات والتحديات التي تواجهها.

ونقل محافظ قلقيلية، تحيات الرئيس محمود عباس لأهلنا وأبناء شعبنا في غزة، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات والجولات والتي من شأنها أن تعزز من الصمود والوحدة والترابط ما بين أبناء الشعب الواحد، لمواجهة جميع ممارسات الاحتلال من جرائم بحق الأرض والإنسان والمقدسات.