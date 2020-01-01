منح وزيرة الصحة الفلسطينية جائزة التميز للمرأة العربية في المجال الطبي

رام الله / سما /

منحت جامعة الدول العربية وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي سالم الكيلة جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى في المجال الطبي بمعرض اكسبو دبي 2020، مع كوكبة من النساء الرياديات والمتميزات في المجال الطبي من عدة دول عربية.

وكرم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الفائزات في هذه النسخة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال الاحتفال بيوم جامعة الدول العربية بجناح المرأة.

وشارك بالفاعلية كل الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية بدولة الامارات العربية المتحدة وممثلي الوفود من الدول العربية الأعضاء.

وقالت وزيرة الصحة إن الوطن العربي مليء بالنساء المييزات، مشيرة إلى أن فلسطين ورغم كل ما تمر به من أزمات ونكبات، فإنها تضم كوكبة مميزة من النساء اللواتي تركن بصمة في تشى المجالات.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد اقترحت إطلاق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية في بادئ الأمر عام 2020، وهي عبارة عن جائزة تمنح لشخصيات نسائية عربية في أحد المجالات التي يتم تحديدها سنويا.

وعقب قرار اعتماد لجنة المرأة العربية أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تخصيص "جائزة التميز للمرأة العربية " السنوية بدءاً من عام 2020.