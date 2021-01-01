خوري يطلع سفير ألمانيا على دور "اللجنة الرئاسية العليا" بالحفاظ على الوجود المسيحي في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير اوليفر اوفشا، على الدور الذي تقوم به اللجنة على المستوى الدولي من خلال الكنائس حول العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعملها في تثبيت الوجود المسيحي من خلال دعم الكنائس ومؤسساتها والحفاظ على أوقافها.

وطالب خوري خلال لقائه السفير اوفشا، اليوم الإثنين، في مقر اللجنة برام الله، الحكومة الألمانية الجديدة بدور فاعل في دعم الحق وتحقيق العدالة، ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في القدس وخاصة ما تتعرض له الكنائس.

وأضاف أن إسرائيل تنتهج سياسة الاستيطان ضاغطة على الوجود المسيحي كنسيا ومؤسساتيا لتحيق مساعيها التي تصب في زيادة عدد الهجرة من فلسطين، مؤكدا ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لإقامة حل الدولتين.

بدوره، تطرق اوفشا إلى عمل البعثة في فلسطين، ودعمها لنشاطات أسواق الميلاد في بيت لحم والقدس، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وبحث الطرفان أهمية التعاون المشترك في العديد من الأطر التي تخدم صمود المسيحيين في أرضهم ووطنهم، ووقف سيل الهجرة وخاصة للأجيال الشابة.