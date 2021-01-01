اسرائيل تطلق عملة خمسة شيكل جديدة

القدس المحتلة / سما /

اطلق بنك إسرائيل، اليوم الاثنين، عملة التقدير 5 شيكل المخصصة للنظام الطبي والصحي الإسرائيلي، لمساهمتهم خلال وباء كورونا.

وحضر حفل الإطلاق رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ ووزير الصحة الاسرائيلي ا نيتسان هورويتز ومحافظ البنك البروفيسور أمير يارون.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اقتراح بنك إسرائيل بإصدار نسخة جديدة من العملة المعدنية فئة 5 شيكل.

وقالت القناة العبرية 12 ان العملة المعدنية الجديدة تحمل جملة "مع التقدير"، اضافة الى صورة تدل على الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية في اسرائيل خلال تفشي فيروس كورونا.

وسبتدأ اسرائيل بتداول العملة في السوق بحلول نهاية عام 2021.