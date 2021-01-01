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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي حازم الجولاني

الإثنين 20 ديسمبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد المقدسي حازم الجولاني



القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال، تسليم جثمان الشهيد المقدسي الدكتور حازم الجولاني، لذويه مساء اليوم الإثنين، ليوارى الثرى في مقبرة اليوسفية.

وأوضح محامي العائلة خلدون نجم أن تسليم جثمان الشهيد الجولاني سيتم عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، عند "مقر قيادة شرطة الاحتلال" في الشيخ جراح، ثم نقله لتغسيله في مستشفى المقاصد ومنه الى ساحة الغزالي للصلاة عليه، ثم دفنه في مقبرة اليوسفية، بمشاركة 38 شخصا فقط وفقا للشروط التي وضعها الاحتلال لتسليم الجثمان.

واستشهد الجولاني في العاشر من شهر أيلول الماضي، عند باب المجلس -أحد أبواب المسجد الاقصى-.

#سلطات الاحتلال #حازم الجولاني

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