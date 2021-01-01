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إحباط تهريب 10 كيلوغرام من "الماريجوانا" عبر "كرم أبو سالم"

الإثنين 20 ديسمبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحباط تهريب 10 كيلوغرام من "الماريجوانا" عبر "كرم أبو سالم"



غزة / سما /

أحبطت قوة من جهاز الأمن الداخلي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" إلى داخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأفاد تقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي، بورود معلومات حول تهريب كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي بمعبر كرم أبو سالم إلى داخل غزة، حيث تم تشديد إجراءات المراقبة والتحري لضبطها.

وأضاف التقرير أنه تم ضبط الشحنة، المُقدرة بـ 10 كيلوجرامات من "الماريجوانا"، داخل شاحنة قطع غيار مركبات مستوردة عبر المعبر.

ولفت إلى أنه تم التحرز على الكمية المضبوطة وتسليمها لجهة الاختصاص بدائرة شرطة مكافحة المخدرات داخل المعبر التجاري، في حين تم توقيف مشتبه به بالاشتراك في محاولة التهريب.

بدوره، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة العقيد أحمد القدرة إن قيمة الكيلوجرام الواحد من المادة المضبوطة تقدر بـ 70 ألف شيكل.

وأضاف العقيد القدرة، في تصريح مقتضب لـ "موقع الداخلية" أنه تم ضبط الكمية مخبأة داخل عدد من قطع غيار المركبات المستوردة عبر المعبر.

وأكد القدرة أن الأجهزة الشرطية والأمنية ستواصل جهودها المكثفة لمحاصرة آفة المخدرات، وحماية المجتمع الفلسطيني من آثارها المُهلكة، وإحباط محاولات تهريبها لاسيما عبر المنافذ والحدود.

#جهاز الأمن الداخلي #مخدرات #مخدر الماريجوانا #معبر كرم أبو سالم

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