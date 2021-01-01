  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الديمقراطية": طعن سجان بنفحة استكمال لدور شعبنا ومقاومته بالدفاع عن الحقوق

الإثنين 20 ديسمبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية": طعن سجان بنفحة استكمال لدور شعبنا ومقاومته بالدفاع عن الحقوق



غزة / سما /

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عملية الطعن البطولية التي نفذها الأسير يوسف المبحوح داخل سجن نفحة والتي أدت لإصابة أحد سجاني الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجبهة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم، إن «عملية الطعن البطولية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الأسيرات والاسرى في سجون الاحتلال وخاصة الهجمة المسعورة التي تتعرض الأسيرات لها». مضيفة ً«هذه العملية هي استكمال للدور الذي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن الحقوق الوطنية والتصدي لعدوان الاحتلال وعنف المستوطنين والاقتحامات للمسجد الأقصى والمدن والقرى واستمرار الاعتقالات والاعتداءات والقتل بدم بارد».

وحذرت الجبهة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية من التمادي في عدوانها وجرائمها على أبناء شعبنا وحركته الأسيرة، محملة الاحتلال وما تسمى «مصلحة السجون» المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في السجون الإسرائيلية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهما الإنسانية والقانونية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا من بطش وجرائم الاحتلال المتواصلة.

وختمت الجبهة بيانها، داعية جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية للمشاركة الفاعلة في فعاليات الدعم والإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#الجبهة الديمقراطية #الأسير يوسف المبحوح #عملية طعن #سجن نفحة

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هكذا وصلت قوات الاحتلال إلى منفذي عملية "حومش"

مصادر :"اسرائيل" تطالب بتهدئة شاملة وهذا هو السبب الرئيسي لتحرك الوسطاء في مصر تجاه غزة..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: "اسرائيل" تنقل رسالة تهديد للمقاومة عبر مصر

تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال

قائد الموساد السابق يفشي سرا يضع أطباء قادة عرب تحت المجهر

إسرائيل تحذر :الـ”فدائيون الجدد” يحافظون على سرية تامة وخلايا للجهاد وحماس ستنطلق قريبًا

الأخبار الرئيسية

الرئيس

صحيفة عبرية: إسرائيل والفلسطينيون.. نحو عصر ما بعد التسوية

حماس تحذر إسرائيل.. وتكشف عن فحوى رسالتها للوسطاء بشأن الاسرى: تجاوز للخطوط الحمراء

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إقرار العطل الرسمية لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد المصري بغزة: تحرك على كافة المستويات لانجاز المصالحة

نفحة

بطلها أسير من سكان غزة.. طعن ضابط في سجن نفحة و استنفار شديد في صفوف الأسرى

الاتصالات الفلسطينية