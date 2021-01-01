وفد حماس برئاسة مشعل ينهي زيارته إلى لبنان

غزة / سما /

أنهى وفد حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، زيارته إلى لبنان والتي استمرت أربعة أيام، التقى خلالها بعوائل شهداء البرج الشمالي وعدد من الشخصيات الفلسطينية واللبنانية.

ووصل وفد حماس الذي ضم إلى جانب مشعل كلاً من أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، فتحي حماد، محمد نزال، حسام بدران.

والتقى وفد حماس، بعوائل شهداء البرج الشمالي، وزار كلاً من: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس الحكومة اللبنانية دولة نجيب ميقاتي، الأمين العام للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بالإضافة إلى مشاركته بسلسلة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية والشعبية والعلمائية.

وأكد مشعل خلال جولته على ضرورة محاسبة جميع المتورطين بجريمة البرج الشمالي، مؤكدًا احترام حركة حماس لأمن وسيادة لبنان واستقراره وأمن المخيمات الفلسطينية.

وشدد مشعل على ضرورة أن تتخذ السلطات اللبنانية المزيد من الإجراءات والقوانين التي تمكن اللاجئ الفلسطيني من الحياة الكريمة حتى العودة والتحرير، مؤكدًا تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحق العودة ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.

ودعا مشعل خلال جولته إلى توحيد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لنصرة قضية فلسطين، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية ستواصل الإعداد والتجهيز حتى تحرير كل فلسطين.