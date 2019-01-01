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نادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن “نفحة”

الإثنين 20 ديسمبر 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن “نفحة”



رام الله / سما /

حذر نادي الأسير من قيام إدارة سجون الاحتلال بعملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن “نفحة”، وتحديدًا في قسم 12، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان.

وأوضح، في بيان له، مساء اليوم الإثنين، أن معلومات ترد تباعا تفيد بقيام إدارة السجون باستقدام قوات كبيرة من مختلف الوحدات القمعية، إضافة إلى مروحيات تحلق فوق السّجن.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، لا سيما في ظل الحديث عن سلسلة قرارات ومشاريع قرارات تفيد بتعزيز قوات القمع داخل السجون.

وأشار إلى أن إدارة السجون صعّدت منذ عام 2019 من عمليات القمع وسُجلت أعنفها في سجن “النقب”، و”عوفر” و”ريمون” في حينه، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أنه منذ مطلع العام الجاري استمرت إدارة السجون في تنفيذ عمليات قمع، كان آخرها بحقّ الأسيرات اللواتي واجهن عمليات قمع متتالية على مدار أيام.

#نادي الأسير #السجون الاسرائيلية #سجن نفحة #الاسرى الفلسطينيين

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