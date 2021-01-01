نتنياهو يهاجم الحكومة الاسرائيلية بعد زيارة غنايم للشيخ صلاح

القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم المعارضة الاسرائيلية، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، النائب في القائمة الموحدة مازن غنايم عقب صورة نشرها الأخير جمعته بالشيخ رائد صلاح.

وقال نتنياهو في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “عضو ائتلاف بينيت وشاكيد، النائب مازن غنايم، من الموحدة، التقى اليوم مع رائد صلاح الذي حرّض على قتل الإسرائيليين.. إنّ حكومة متعلقة بالإخوان المسلمين غير قادرة على محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن مواطني إسرائيل”.

وجاء ذلك بعد أن نشر مازن غنايم صورة جمعته والشيخ صلاح لتهنئة بعد خروجه من السجون الإسرائيلية.





يذكر أن الشيخ رائد صلاح خرج يوم الإثنين الماضي من السجون الإسرائيلية بعد أن قضى فترة حبسه والتي دامت 480 يومًا في العزل الانفرادي.