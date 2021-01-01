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كهرباء غزة تنشر مجموعة من الإرشادات للمواطنين خلال المنخفض الجوي

الإثنين 20 ديسمبر 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تنشر مجموعة من الإرشادات للمواطنين خلال المنخفض الجوي



غزة / سما /

نشرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ، مساء يوم الإثنين، مجموعة من الإرشادات والتوجيهات إلى المواطنين، خلال المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وجاءت الإرشادات كما نشرتها شركة توزيع الكهرباء، كما يلي:

أولًا: ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل ومعالجة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص.

ثانيًا: إغلاق أي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل لمياه الامطار ووصولها لشبكة الكهرباء المنزلية، وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل.

ثالثًا: تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل بفعل الرياح وخاصة المواد الحديدية مثل: " ألواح الزينقو" أو "ألواح الطاقة الشمسية"، والتي قد تتسب في تعطل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار أو لا قدر الله خطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة.

رابعًا: إزالة أغصان الأشجار المنزلية التي قد يتسبب احتكاكها مع أسلاك الكهرباء بفعل الرياح إلى حدوث تماس كهربائي أو قد تتسبب في إعاقة دخول رافعات الشركة أو الدفاع المدني إلى أحد الشوارع للتعامل مع حالة طارئة محتملة خلال فصل الشتاء.

خامسًا: الحرص على توعية الأطفال بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة وعدم ملامستها مطلقًا حفاظًا على حياتهم.

سادسًا: إبلاغ البلديات أو الجهات المختصة في الأحياء السكنية بالأماكن المحتملة لتجمع مياه الأمطار وخاصة تجمعات المياه القريبة من أعمدة الكهرباء وضرورة تسويتها ومعالجتها لتدارك أي مخاطر قد تنتج عن ذلك.

سابعًا: ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم (133) وعدم التهاون أو التردد في ذلك، لأن الإبلاغ السريع والفوري قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله.

ثامنًا: العمل قدر الإمكان على استبدال أجهزة التدفئة الحرارية التي تعمل بالكهرباء إلى تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف الأعباء المالية عليكم، وكذلك للمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء.

وفي الختام، تمنّت شركة توزيع الكهرباء، للمواطنين، السلامة التامة، داعيةً إياهم  للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لننعم جميعا بشتاء دافئ وآمن.

#قطاع غزة #المنخفض الجوي #كهرباء غزة

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