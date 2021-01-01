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حماس تدعو إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين

الإثنين 20 ديسمبر 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين



غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على أهمية التضامن الإنساني مع كلّ شعوب العالم، التي تتعرّض للاحتلال والظلم والعدوان، وكل أشكال التمييز العنصري، وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لأطول وأخطر احتلال إحلالي مستمر في العالم.

وجاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الإثنين بمناسبة يوم التضامن الإنساني الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت الحركة إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنهاء مأساته المستمرة بفعل الاحتلال والعدوان والإجرام والحصار والتمييز العنصري الذي يتعرّض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت بالعمل على تجريم أفعال قادة الاحتلال، الذين يرتكبون يوميًا جرائم بشعة ضدّ الأرض والشعب الفلسطيني، وتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.

وناشدت للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من الأطفال والنساء والمرضى، وكل الأسرى الذين يمارس الاحتلال ضدّهم جرائم ضد الإنسانية، من خلال العزل الانفرادي، والضرب والمنع من الزيارة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم.

كما دعت إلى إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزّة، والمستمر منذ أكثر من 15 عامًا، وضرورة إنهائه فورًا، والمسارعة إلى إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال خلال عدوانه الأخير.

وأكدت ضرورة تعزيز التضامن والدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة، جرّاء ممارسات الاحتلال وانتشار جائحة كورونا، والعمل على توفير الحياة الحرّة الكريمة لهم.

#حركة حماس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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