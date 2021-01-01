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مصرع امرأة في حادث ذاتي قرب يافة الناصرة

الإثنين 20 ديسمبر 2021 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع امرأة في حادث ذاتي قرب يافة الناصرة



القدس المحتلة / سما /

لقيت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة في حادث طرق ذاتي بالقرب من يافة الناصرة، مساء اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بعامود إنارة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:20 حول اصطدام سيارة بعامود بين مجدال هعيمك ويافة الناصرة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة امرأة متأثرة بجروحها الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "الضحية كانت بمحاذاة السيارة وهي فاقدة للوعي وقد عانت جروحا حرجة في أنحاء جسدها، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 354 شخصا بينهم 107 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.

#وفاة امراة #حادث سير #بلدة يافة الناصرة

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