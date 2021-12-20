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10 سيارات إسعاف تصل غزة من الأردن غدا

الإثنين 20 ديسمبر 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 سيارات إسعاف تصل غزة من الأردن غدا



غزة / سما /

من المقرر وصول قافلة جديدة من (10) سيارات إسعاف إلى قطاع غزة، غدا الثلاثاء، من المملكة الأردنية الهاشمية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون بعد إعلان عدة جهات خيرية استكمال الاستعدادات لإرسالها.

وقالت الجهات الخيرية التي تضم مؤسسات وأفراد في بيان صدر عنها اليوم الاثنين 20-12-2021 إن السيارات يجري إرسالها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.

وحسب البيان فإن محسنات ومحسنين من دول عدة كالأردن والكويت واندونيسيا وتركيا وكندا ساهموا بشكل رئيسي في إعداد وتجهيز سيارات الإسعاف.

وشكرت الجهات الخيرية، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية على الجهود المخلصة التي بذلوها ودورهم في إنجاح تجهيز وإرسال القافلة.

كما شكروا المحسنات والمحسنين نظير عطائهم الكريم الذي يصب في صالح دعم المحتاجين من أبناء قطاع غزة.

وكانت قافلة أميال من الابتسامات بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت 27 سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل إلى غزة الشهر الماضي.

#سيارات إسعاف #الاردن #قطاع غزة

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