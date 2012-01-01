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نقابة العاملين في جامعة خضوري تهدد بالتصعيد إن لم تستجب الحكومة لمطالبها

الإثنين 20 ديسمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة العاملين في جامعة خضوري تهدد بالتصعيد إن لم تستجب الحكومة لمطالبها



الخليل / سما /

أعلن رئيس نقابة العاملين في جامعة خضوري فرع العروب أ. عبدالله مصلح أن السابع والعشرين من ديسمبر القادم، هو يوم مفصلي لجامعة خضوري بافرعها الثلاثة للرد على مطلب اساسي قائم منذ عام 2012 وهو الكادر الموحد.

وقال مصلح إن جامعة خضوري بأفرعها الثلاثة تواجه اشكالية منذ عام 2012 تتمثل بالكادر الموحد وهي المطالبة بمعاملة الجامعة أسوة بباقي الجامعات العامة والخاصة العاملة في فلسطين.

واوضح في حديثه لبرنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر الرابعة وشاشة معا، انه من غير المعقول ان يكون استاذ في جامعة خضوري يحمل شهادة دكتور ويتقاضى راتب مختلف عن راتبه التقاعدي، بالمقابل هناك جامعات اخرى خاصة تتقاضى أكثر منه بحوالي 40% - 50% ، مبينا حجم الظلم الواقع على موظفي الجامعة.

واكد أن المطلب الاساسي منذ عام 2012 لغاية هذا التاريخ هو تطبيق الكادر الموحد في الجامعات وأن يطبق على موظفي جامعة خضوري بفروعها الثلاثة.

وأضاف:" اننا لا نطالب بزيادة على الرواتب لانها مقسمة على قسمين: الاولى من وزارة المالية وتكملة الراتب من ميزانية الجامعة حتى نتساوى مع الجامعات الخاصة، ولكن ما ناخذه من ميزانية الجامعة لا تخضع للتقاعد بالتالي عندما يصل الاستاذ سن التقاعد يتم ازالة ميزانية الجامعة ويبقى على تقاعد الحكومة الذي لا يتجاوز 2500 شيقل.

وبين أن تاريخ 27 ديسمبر من الشهر الجاري سيكون تاريخ مفصلي بحيث سيعقد اجتماع لمجلس الوزراء في المركز الرئيس للجامعة في طولكرم.

وقال مصلح:" هناك وعودات من الوزير ورئيس الوزراء والاقليم ان يتم انصافنا بهذا التاريخ فيما يتعلق بــ " الكادر الموحد" لانه المطلب الاول، وفي حال لم تستجب الحكومة لهذا المطلب سيكون لدى الجامعة خطوات احتجاجية سيعلن عنها لاحقا.

#جامعة خضوري

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